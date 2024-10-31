Во Дворце спорта «Багратион» в Можайске продолжается обновление

В Можайске во Дворце спорта «Багратион» идет обновление — специалисты спортивного учреждения заменили защитное покрытие бортов из оргстекла на ледовой арене. Эти изменения не только улучшили ее внешний вид, но и значительно повысили безопасность. Также было обновлено освещение ледовой арены, что сделало тренировки ещё более комфортными, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Сейчас ремонтные работы проводятся в хоккейной раздевалке, где строители уже отшпаклевали стены, уложили плитку в душевых и смонтировали каркас для подвесного потолка. Также планируется обновить все инженерные системы, провести отделку помещений и установить новую мебель. После обновления раздевалка станет более удобной и функциональной, а юные спортсмены смогут получать максимум удовольствия от тренировочного процесса.

«Также начали ремонт в зале ЛФК. Устранили течь на крыше, покрасили стены. В скором времени там возобновятся занятия. Позже приступим к косметическому ремонту коридора возле игрового зала — для того, чтобы родителям было комфортно ожидать своих детей», — поделился директор Дворца спорта Семен Долгачев.

Обновления затронули и Плавательный центр. В душевых детских раздевалок заменили лейки для душа на шланги. Это позволит комфортно ополаскивать юных спортсменов. Пока новшества коснулись нескольких душевых, если практика покажет их удобство — заменят в остальных.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.