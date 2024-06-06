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Во Дворце культуры Люберец проведут ремонт холла и первого этажа

В Люберецком Дворце культуры в этом году запланирован ремонт холла, подвала и первого этажа здания. Об этом сообщается на сайте администрации горокруга.

«Планируется отремонтировать гардероб, санузлы, подвальные помещения, костюмерную, прачечную. Кроме того, серьезные изменения коснутся фойе, коридоров на первом этаже, хореографического зала, входной группы. После завершения работ это будет современное культурное пространство с отдельными функциональными зонами. Ремонтные работы позволят значительно расширить диапазон использования учреждения», — отметил глава городского округа Владимир Волков.

Ремонтные работы начнутся уже в текущем месяце, завершить их планируется перед началом учебного года.

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