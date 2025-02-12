Власти Подольска помогут многодетному участнику СВО получить квартиру

Специалисты встретились с ветераном боевых действий Русланом Шевченко. В ходе беседы выяснилось, что несколько лет назад, еще до начала спецоперации, подольчанин обращался за консультацией по расширению жилплощади в профильную структуру, но не смог собрать необходимые для оформления бумаги. В 2024 году Руслан заключил контракт с Министерством обороны РФ. В зоне проведения спецоперации получил ранение, в настоящее время проходит лечение.

В ходе визита военнослужащему дали разъяснения по всем интересующим его вопросам. После предоставления необходимых документов семья Шевченко будет поставлена на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Ситуация на контроле профильных сотрудников до её полного разрешения. Также на связи с бойцом остаются и работники Центра поддержки участников СВО.

Учреждение на улице Чистова, 11/8, всегда открыто для защитников и их близких. В учреждение можно обращаться по телефонам: 8 (4967) 57-77-71⁣⁣, 8 (964) 724-12-65.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.