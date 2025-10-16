Власти Подмосковья смогут устанавливать требования для КРТ, где планируется ИЖС

Мособлдума приняла закон, которым дала возможность подмосковному правительству своими полномочиями устанавливать требования для комплексного развития территории, в границах которой предусматривается строительство индивидуальных жилых домов, домов блокированной застройки и садовых домов, передает корреспондент РИАМО.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, такое решение принято по итогам открытой трибуны на тему «Проблемы и вопросы в индивидуальном жилищном строительстве и пути их решения», состоявшейся 9 октября 2025 года.

Спикер регпарламента отметил, что по итогам мероприятия они получили более 600 вопросов. Обратная связь от людей, проживающих в разных муниципалитетах, в очередной раз показала, что накоплено много проблем. Они касаются экологии, безопасности, бытовых вопросов.

«Важно не только их постепенно решать, но и не наступать на эти же грабли на новых застраиваемых участках. Поэтому мы приняли решение о необходимости введения обязательных требований для новых ИЖС. Подчеркиваю, речь идет о тех ИЖС, которые будут строиться в рамках комплексного развития территорий», — сказал Брынцалов.

Председатель Мособлдумы подчеркнул, что для людей, которые сделают выбор в пользу частного дома, а зачастую это семьи с детьми, должны быть созданы комфортные и безопасные условия проживания.

«Поэтому мы сегодня принимаем этот закон и наделяем правом утверждения таких требований правительство Московской области. Предполагаем, что они будут разработаны коллегами в самое короткое время и будут предусматривать всю необходимую инфраструктуру», — отметил Брынцалов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.

