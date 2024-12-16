Власти объяснили продажу подвальных помещений дома в Щелкове третьим лицам

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ответили на жалобу жителей Щелкова из-за продажи подвальных помещений дома третьим лицам.

Ранее жители многоквартирного жилого дома № 23 по улице Неделина в военном городке Щелково-7 обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь разобраться в ситуации.

«МКД был введен в эксплуатацию в 2009 году. До момента сдачи дома в эксплуатацию все подвальные помещения находились в собственности застройщика», — заявили в министерстве.

В пресс-службе добавили, что застройщик продал подвальные помещения до того, как дом был сдан в эксплуатацию. В результате подвальные нежилые помещения в многоэтажке перешли в собственность третьих лиц.

Как отметили в местной администрации, в данный момент доступ в подвалы и к коммуникациям открыт. Ключи переданы в управляющую организацию.