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Власти Москвы рассказали о работе по редевелопменту бывших промышленных зон

Столица продолжает работу по редевелопменту бывших городских промзон, на территории которых создается новый городской ландшафт с современными жильем и хорошей транспортной доступностью, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Одна из развивающихся территорий — бывшая промзона „Калошино“ на востоке столицы», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на месте бывшей промзоны планируется возвести свыше 4 млн кв. м. недвижимости, в том числе жилые дома и социальные объекты. На сегодняшний день уже завершено строительство нескольких ЖК, детсада и образовательного комплекса.

Также активно застраивается земельный участок на территории бывшей промзоны «Люблино» на юго-востоке Москвы.

Здесь появится поликлиника, объекты общественно-делового значения и другая необходимая инфраструктура. Вдоль ж/д предусмотрено строительство многоэтажных наземных гаражей. В настоящее время уже ввели в эксплуатацию жилые дома, а также открыли школу и 2 детсада.

Транспортную доступность обеспечивают станции МЦД-2 «Депо», «Перерва» и «Курьяново», МСД со съездом на Курьяновскую набережную и съезд с Иловайской улицы в сторону МСД.

По программе КРТ в Москве создаются многофункциональные городские кварталы. На месте бывших промзон и неэффективно используемых участков строятся дороги, появляется комфортное жилье и проектируется вся необходимая инфраструктура.