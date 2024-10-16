Власти Москвы построят новые магазины и банки на северо-западе города

В рамках реализации программы комплексного развития территорий на северо-западе российской столицы в районе Щукино на двух участках нежилой застройки возведут новые магазины, банки, кафе и рестораны, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, на двух участках нежилой застройки появится более 63 тысяч квадратных метров недвижимости общественно-делового назначения. Там как раз и будут располагаться новые магазины, офисы, банки, кафе и рестораны.

Собянин отметил, что реализация проекта даст городу около 1,8 тысячи новых рабочих мест. Рядом с новым объектом в обязательном порядке благоустроят территорию и разовьют улично-дорожную сеть.

В настоящее время в Москве получили одобрение и уже реализуются 96 проектов комплексного развития территорий. Их общая площадь превышает 1,1 тысячи гектаров. В планах у московских властей возвести свыше 23,6 млн «квадратов» недвижимости и создать порядка 247 тысяч рабочих мест.