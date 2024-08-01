Московской городской программе реновации исполнилось 7 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что программе реновации, которая меняет жизнь горожан в лучшую сторону, уже исполнилось семь лет.

По словам градоначальника, за годы работы проекта власти проделали большую и важную работу — сформировали всю нужную документацию, утвердили финансирование и подготовили проекты планировок.

«Подобрали территории для строительства более чем 13 млн кв. м жилья, составили перечень расселяемых домов и обозначили ориентировочные сроки переезда. Ввели в эксплуатацию 322 новостройки», — рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы России отметил, что москвичи переезжают из старого жилья в квартиры с улучшенной отделкой, которая соответствует единому стандарту. С 2023 года по поручению Собянина темп реализации программы реновации проходит быстрее. На сегодняшний день новоселье уже успели отметить более 147 тысяч семей, а 20 тысяч жителей находятся в процессе переезда или оформления документов.

До конца года в Москве планируют ввести в эксплуатацию еще 1,6 млн квадратных метров. 31 жилой комплекс уже передан под переселение в 2024 году.