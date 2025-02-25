Власти Москвы через суд хотят добиться реставрации высотки на Красных воротах

Компанию-владельца «Красные ворота» через суд хотят обязать отреставрировать высотку на Садово-Спасской улице. Соответствующий иск уже поступил в Арбитражный суд Москвы, где 24 февраля его приняли к производству, сообщает РБК .

Заседание по иску, инициированному столичными властями, по поводу восстановления объекта культурного наследия состоится 12 марта 2025 года.

Из карточки дела следует, что суд отклонил требования Мосгорнаследия о введении обеспечительных мер для помещений ответчика, которые находятся в высотке. Ведомство опасалось, что без таких мер здание могло быть передано третьим лицам, что осложнило бы исполнение судебного решения. Несмотря на обоснование своей позиции департаментом, судебная инстанция не поддержала данную инициативу.

Высотное здание у Красных ворот, являющееся предметом судебного разбирательства, входит в число семи знаменитых московских высоток сталинской эпохи, наряду с главным зданием МГУ, МИДом и отелем Radisson Collection (бывшая «Украина»). Этот величественный памятник архитектуры, созданный в стиле сталинского ампира архитекторами Борисом Мезенцевым и Алексеем Душкиным, был возведен в период с 1947 по 1953 год.

Монументальное сооружение высотой 138 метров и общей площадью 44 тысячи квадратных метров включает как офисные помещения, так и жилые апартаменты. В разные годы квартиры в этом региональном объекте культурного наследия становились домом для выдающихся деятелей культуры и науки: здесь проживали известный писатель Егор Радов, талантливый кинооператор Анатолий Головня, прославленный актер Борис Чирков и выдающийся академик Мстислав Келдыш.

Согласно информации из системы СПАРК, фирма «Красные ворота», занимающаяся управлением и арендой недвижимости, владеет значительной частью помещений в здании, расположенном на Садово-Спасской улице.

Их площадь составляет около 20,7 тыс. квадратных метров. Департамент Мосгорнаследия инициировал судебное разбирательство, обнаружив серьезные нарушения в сохранении исторического объекта, и теперь хочет обязать компанию провести реставрационные работы. Более того, департамент выразил серьезную обеспокоенность возможной утратой исторически значимых элементов здания из-за халатного отношения владельца.