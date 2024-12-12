Депутат Мособлдумы проверил ход капитального ремонта домов в Ленинском округе

«Ремонтные работы — это всегда неудобства, но результат того стоит. Вместе с жителями мы стараемся сделать их дома уютнее и современнее. Радует, что подрядчики прислушиваются к пожеланиям людей и работают качественно», — приводятся в сообщении слова Депутата Московской областной Думы, члена фракции «Единая Россия» Владимира Жука.

В пресс-службе рассказали, что в доме № 3 на данный момент продолжается капитальный ремонт фасада. Закончить работы планируется уже в феврале. В доме № 12 сейчас идёт замена электропроводки. Рабочие уже заменили плитку, установили два современных лифта, обновили радиаторы отопления и балконные двери. В доме № 15 только обновили подъезд. Далее будут приступят к модернизации электросетей и произведут замену сантехнических коммуникаций и радиаторов.

«Дома, попадающие под капитальный ремонт, смотрят по дате постройки, по состоянию дома, а также, по заявлению жителей. Работы определяются исходя из нормативов по фасадам, по кровлям, по внутренней отделке. Ремонт в подъездах делается уже по губернаторской программе, они в капитальный ремонт не входят», — добавил депутат Совета депутатов Евгений Усков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.