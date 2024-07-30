Владимир Ефимов: в Восточном Бирюлеве построят жилой квартал по программе КРТ

Реорганизация по программе комплексного развития территорий (КРТ) ждет неэффективно используемый участок на территории столичного района Восточное Бирюлево. Для этого город назначил оператора КРТ, площадку ждет комплексное развитие, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Редевелопмент участка, расположенного вдоль Лебедянской улицы, площадью 4,13 га проведет оператор КРТ, им выступит казенное предприятие города Москвы „Управление гражданского строительства“. В течение 5 лет там построят современный жилой квартал, где появится свыше 109 тыс. кв. м различной недвижимости. Вложения в реализацию проекта превысят 36 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит более 279 млн рублей. В результате будет создано свыше 750 рабочих мест», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что в результате появится более 750 новых рабочих мест.

На данный момент на территории располагаются неэффективно используемые объекты. Как подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, на участке построят современное жилье суммарной площадью более 95 тыс. кв. м.

«Поблизости появится многофункциональный комплекс c паркингом на 350 машино-мест площадью 14 тыс. кв. м, также будет сохранена существующая стоянка площадью свыше 5 тыс. кв. м», — сказал Гаман.

По программе КРТ в Москве на месте неэффективно используемых участков и бывших промышленных зон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице на разных этапах реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га. Проекты прорабатывают в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина.