Владимир Ефимов: в ТиНАО для пищевого кластера построят новую инфраструктуру

Современный кластер по производству продуктов питания появится в Троицком административном округе, а именно в Краснопахорском районе. Для его обслуживания городские власти построят необходимую транспортную и инженерную инфраструктуру. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Рядом с селом Ознобишино Троицкого административного округа формируется крупный кластер по производству продуктов питания. Для его обслуживания построят около 5,5 километра дорог, обновят существующие и смонтируют новые инженерные коммуникации, а также благоустроят около 12 гектаров территории. В настоящий момент специалисты приступили к проектированию объектов. Работы пройдут в рамках столичной Адресной инвестиционной программы», – отметил Ефимов.

В Москве планируется строительство нового промышленного комплекса. Это стало возможным благодаря программе крупных инвестиционных проектов, которая действует в столице уже восемь лет – с 2016 года. По поручению главы российской столицы Сергея Собянина в городе последовательно реализуют крупные инвестиционные проекты, которые укрепляют промышленную базу города и создают новые рабочие места для населения.

Так, например, в ТиНАО сейчас формируется современный пищевой кластер. Проект даст мощный импульс развитию экономики округа и позволит создать более 13 тысяч новых рабочих мест.

В планах не только возведение новых дорог, но и создание инфраструктуры для пищевого кластера. Будет построен водозаборный узел с сетью водоснабжения длиной 3,4 км. Также появятся канализационно-насосная станция и очистное сооружение протяженностью 1,5 км. Кроме того, проект включает локальное очистное сооружение длиной 1,6 км.

«Формирование современной дорожной сети и создание инфраструктурных объектов станут залогом успешного развития будущего кластера, обеспечив его необходимой транспортной доступностью и инженерными коммуникациями. С 2011 года в ТиНАО проложено более 400 километров автодорог», – подчеркнул руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Территорию вокруг объекта ждет масштабное озеленение. Планируется создать живописные цветники с однолетниками и многолетними растениями. Для озеленения выбрали разнообразные деревья: дубы, клены, липы, рябины, ивы и черемуху. Дополнят ландшафт декоративные кустарники. Благоустройство сделает эту зону более комфортной и привлекательной.

«Производства в пищевом кластере создадут в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Для их строительства город предоставил или планирует выделить в общей сложности около 100 га земли. Там появятся единый распределительный центр готовой продукции мясокомбината, промышленные парки, агропромышленный комплекс, предприятия по изготовлению замороженных хлебобулочных полуфабрикатов, переработке рыбы и морепродуктов и другие. Градостроительный потенциал этих участков превышает 750 тыс. кв. м», – отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

С 2016 года в Москве реализуются крупные инвестиционные проекты, которые помогают развивать городскую экономику. Этот механизм позволяет инвесторам строить разные объекты — от производственных до социальных — на земле, принадлежащей городу. Такой подход стал важным инструментом для экономического роста столицы.