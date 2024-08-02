Владимир Ефимов: в Москве усилили контроль за минимальной площадью квартир

В градостроительной документации города с 1 августа текущего года минимальная площадь студии и однокомнатной квартиры установлена на уровне 28 кв. м, а двухкомнатной — 44 кв. м. Об этом на сайте Градостроительного комплекса столицы сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Для повышения уровня комфортности городской среды мы устанавливаем требования по минимальной площади жилья, которое строится в столице. Для однокомнатных квартир и студий показатель должен составлять не менее 28 кв. м, а для двухкомнатных — 44 кв. м. Это позволит обеспечить население необходимыми объектами социальной и транспортной инфраструктуры», — сказал Ефимов.

По его словам, ранее такие требования уже устанавливали на федеральном уровне, но для застройщиков их исполнение было добровольным.

Количество жильцов оценивается из площади жилой части зданий. Из этого числа оценивают количество мест в детсадах, школах и поликлиниках, рабочие места в районе и нагрузку на общественный транспорт. По этой причине при сокращении площадей строящихся квартир взрастает число жильцов и увеличивается нагрузка на инфраструктуру и соцобъекты.

Требования действуют с 1 августа текущего года. Площади квартир должны равняться 28 и 44 кв. м не учитывая террасы, лоджии и балконы, а также приквартирные тамбуры и холодные кладовые.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, специалисты комитета будут следить за соответствием жилых помещений данным нормативам.

«Мы будем принимать все возможные меры по пресечению нарушений нормативных требований к минимальным площадям жилых помещений на всех стадиях — от выдачи разрешения на строительство до ввода объектов в эксплуатацию», — пояснил он.