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Владимир Ефимов: в Москве построят 16 медобъектов по программе КРТ

Назначенные столицей операторы и инвесторы начали реорганизацию 12 проектов по программе комплексного развития территорий (КРТ), которые предусматривают возведение медицинских учреждений. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что строительство новых кварталов в городе по программе КРТ учитывает и создание нужных соцобъектов.

«Инвесторы и назначенные городом операторы приступили к реорганизации территорий, где планируется построить различные медицинские учреждения общей площадью более 41 тыс. квадратных метров. Среди них детские, взрослые и стоматологические поликлиники, подстанции скорой медицинской помощи», – сказал Ефимов.

Новые медицинские учреждения построят в 12 проектах КРТ, реализуемых в 7 административных округах: в ЮВАО, СЗАО, ТиНАО, а также на юге, севере, западе и востоке Москвы.

«Всего в рамках 12 проектов КРТ планируется построить 16 медицинских объектов. Так, например, 2 поликлиники возведут на севере столицы и 1 – на востоке», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что на западе столицы планируются помещения молочно-раздаточного пункта, подстанция скорой помощи и стоматологическая клиника.

Ранее мэр столицы отмечал, что в Москве реализуют 78 проектов КРТ. На месте старых складов и зданий возникнет свыше 19,6 млн кв. м недвижимости.

По программе КРТ создают многофункциональные кварталы, в которые вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют необходимую инфраструктуру, комфортное жилье и дороги. На данный момент в Москве на разных стадиях реализации находятся 228 проектов комплексного развития территории суммарной площадью порядка 2,7 тыс. га. Проекты прорабатывают по поручению мэра Сергея Собянина.