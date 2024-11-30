Владимир Ефимов: на Дмитровском шоссе построят детсад на 150 мест

В Дмитровском районе Москвы по договору участия строят детский сад на 150 мест. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Москве в феврале 2021 года был утвержден новый механизм обеспечения жителей объектами транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Девелоперами заключаются договоры участия и возводятся объекты социальной значимости вместе с жильем, а затем эти объекты передаются столице.

«Новый детский сад площадью около 2,4 тыс. кв. м появится на Дмитровском шоссе. Он рассчитан на 150 мест и будет состоять из 6 групповых ячеек. Завершение строительства двухэтажного здания намечено на IV квартал 2025 года», — отметил Ефимов.

Новый детсад возводит застройщик ГК «Эталон» в составе ЖК «Летний сад».

«Там предусмотрены групповые ячейки со спальнями, раздевалками, игровыми комнатами и санитарно-техническими помещениями, пищеблоком полного технологического цикла, музыкальный и физкультурный залы, медицинские кабинеты. Внутри и снаружи детского сада будут созданы все условия для детей с ограниченными возможностями здоровья», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, во дворе учреждения каждая игровая площадка будет иметь теневые навесы с деревянными каркасами. Также во дворах уложат газоны и высадят кустарники.

Детсад строят по программе масштабного инвестпроекта (МаИП).

«Девелоперы могут получить землю для строительства образовательных учреждений без проведения торгов, если планируемый объект соответствует критериям МаИП. Такая форма взаимодействия города и бизнеса позволяет развивать инфраструктуру столицы», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

Он уточнил, что под строительство детсада на Дмитровском шоссе предоставят участок площадью 0,6 га.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в ближайшие 3 года в Москве построят 200 образовательных объектов.