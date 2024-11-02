Владимир Ефимов: детсад в районе Внуково готов на треть

В столичном районе Внуково на средства инвестора продолжают возводить новый объект инфраструктуры — детсад на 250 воспитанников. Построить его планируют в 2026 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Здание детского сада площадью около 3,2 тыс. кв. м будет рассчитано на 10 групп. На данный момент его строительная готовность составляет 35%. Все работы ведутся в соответствии с графиком. Инвестор планирует возвести детский сад в 2026 году. После ввода объекта в эксплуатацию его передадут в городскую систему образования», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что после ввода в эксплуатацию объект будет передан в систему образования города.

Новый детсад возводится вблизи деревни Большое Свинорье на территории жилого комплекса «Квартал Западный». Девелопером проекта является группа «Самолет».

По словам руководителя департамента развития новых территорий города столицы Владимира Жидкина, устройство монолитного каркаса здания уже завершили, а монтажные работы на надземной части выполнили.

«В скором времени строители приступят к подключению здания к внешним инженерным сетям и монтажу внутренних инженерных систем», — сказал Жидкин.

Каждая групповая ячейка для детей будет разграничена на раздевалку, буфет, игровую комнату и спальню. Полы в групповых ячейках для поддержания комфортного микроклимата сделают с системой подогрева.

Возле входа запроектировали двусветный вестибюль с потолками высотой 6,3 м. Из вестибюля можно будет попасть в музыкальный зал и основной блок. Также на первом этаже оборудуют кабинет развивающих занятий, в случае необходимости зонируемый на два помещения. На втором этаже расположатся офис административного персонала, кабинет коррекционно-развивающих занятий и физкультурный зал.

Вблизи здания детсада будут расположены 10 площадок — по одной на каждую группу. Будут установлены песочницы, домики-беседки и перголы. На улице обустроят общую спортзону с площадкой для игры в баскетбол и футбол, а также с лабиринтами. Территория детсада будет озеленена. На растительное оформление будет приходиться 53% площади, свободной от пешеходных путей, проездов, спортплощадок и застройки.

Здание детсада будет вписано в прилегающую застройку, включая дизайн-код «Луг», в соответствии с концепцией которого строят новый ЖК. Дизайн-код отличается декоративными вставками у навесов над входными группами и возле окон, а также монохромными цветами фасадов. Игра взаимно пересекающихся разновысотных объемов позволит добиться визуального разнообразия.

Согласно поручению мэра города Сергея Собянина в Москве качеству социнфраструктуры уделяют повышенное внимание.

«Весь цикл строительства детского сада с момента начала работ на земельном участке площадью 0,8 га в марте текущего года находится под контролем комитета государственного строительного надзора. Уже состоялось две выездные проверки здания, в том числе с участием специалистов подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве», — отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Он добавил, что сотрудники центра с комплексом лабораторно-инструментальных исследований занимаются оценкой качества производимых работ и применяемых материалов, а также проверяют их соответствия требованиям проектной документации.

В соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина развитие социнфраструктуры стало одним из наиболее приоритетных направлений в городе.

Ранее Сергей Собянин рассказывал про активное развитие социнфраструктуры в ТиНАО.