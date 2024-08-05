Владимир Ефимов: более 730 домов расселили в столице по программе реновации

В столице с момента запуска программы реновации полностью расселены более 730 домов, их жители уже переехали в новые квартиры. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала реализации программы реновации полностью расселены 733 дома, 162 из них — в этом году. Большинство домов после расселения подлежат сносу, так как на их месте предусмотрено строительство нового жилья и социальной инфраструктуры. В настоящий момент в городе уже снесен 461 старый дом, на их месте возводят 115 жилых комплексов. Всего за время реализации программы реновации под заселение передали 16 новостроек, возведенных на месте снесенных зданий старого фонда», — рассказал Ефимов.

С начала текущего года ключи от новых современных квартир по программе реновации получили почти 30 тыс. жителей из 162 устаревших домов. Горожане переезжают в современные жилые кварталы с новыми социальными объектами, благоустроенной дворовой территорией с различными площадками и удобной социальной и деловой инфраструктурой.

Министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что лидером по количеству полностью расселенных зданий по программе реновации стал юго-восток столицы. Здесь жители 123 многоквартирных домов переехали в новое жилье. На востоке мегаполиса расселили 103 здания, в Западном административном округе — 90.

Город предлагает москвичам равнозначные квартиры. В них такое же количество комнат, что и в освобождаемых, но при этом их общая площадь увеличилась за счет просторных кухонь и коридоров. Жильцы переезжают в новые квартиры с готовой отделкой: жилье оснащено светильниками, розетками, сантехникой и кухонными плитами.

«Правообладателями равнозначных квартир стали почти 122,8 тыс. москвичей из 733 расселенных домов. Все они заключили соответствующие договоры с Департаментом городского имущества. Так, на юго-востоке столицы жилье получили около 22,7 тыс. человек, на востоке — более 15,7 тыс., а на севере — свыше 15,2 тыс», — подчеркнул министр правительства столицы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5 176 домов и обеспечение около миллиона москвичей новым жильем. Только за 2023 год в столице было передано под заселение 59 новостроек, переселились более 47 тыс. человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за семь лет по программе реновации ввели в эксплуатацию 322 новостройки. Срок расселения домов сократился почти в два раза — до 5,5–6 месяцев. Он также поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Информация о программе реновации — на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза: с 3 млн до 5-7 млн «квадратов» в год.