Владельцы земель обязаны сообщать правительству Подмосковья о продаже участка

Планируя продавать земельные участки сельхозназначения, продавец обязан соблюсти важное правило — до совершения сделки необходимо направить извещение о намерении продать свой земельный участок в правительство Московской области, так как именно правительство имеет преимущественное право на покупку такой земли, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Подать извещение необходимо в онлайн-формате на платформе регионального портала госуслуг.

При продаже земельного участка сельскохозяйственного назначения Московская область имеет преимущественное право покупки такого земельного участка по цене, за которую он продается. Исключение: продажа с публичных торгов; продажа доли земельного участка; изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд.

Продавец земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения обязан известить правительство Московской области о намерении продать земельный участок с указанием: цены; размера; местоположения; срока, до истечения которого должен быть осуществлен взаимный расчет.

Срок для осуществления взаимных расчетов по таким сделкам не может быть более чем девяносто дней.

Действие Федерального закона не распространяется на: садовые и огородные земельные участки; земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, гаражного строительства (в том числе индивидуального гаражного строительства); земельные участки, на которых расположены объекты недвижимого имущества.

В случае продажи предлагать их Московской области не следует.

Земельный участок будет выкуплен в собственность Московской области для дальнейшего использования в сельскохозяйственных целях. При отказе правительства Московской области от преимущественного права покупки, собственник участка сможет продать его в течение года любому лицу, но по цене не ниже той, которую указал в извещении.

Образец извещения о продаже земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения размещен на сайте Минмособлимущества в разделе «Деятельность» — «Земельные отношения».

Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления государственной услуги через личный кабинет на РПГУ. Кроме того, заявитель может самостоятельно получить информацию о готовности результата предоставления услуги с помощью сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».

Срок предоставления государственной услуги составляет не более 27 календарных дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.