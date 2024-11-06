Владелец пекарни в Климовске начал демонтаж незаконной пристройки

Собственник точки общепита на остановочном пункте в подольском Климовске приступил к демонтажу незаконно возведенной части конструкции пекарни после вмешательства администрации округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На прошлой неделе в ходе проверки представителями администрации муниципалитета, ресурсоснабжающих предприятий и областного министерства чистоты выявили ряд нарушений. В том числе незаконное увеличение площади торгового объекта. Собственнику дали предписание устранить нарушения и привести постройку к надлежащему виду.

На сегодняшний день работа пекарни в помещении торгового объекта приостановлена, ведется демонтаж незаконно достроенной части.

«Выехали на место совместно с сотрудниками управления потребительного рынка. Мы работаем в рамках правового поля, после выявления нарушений собственнику дан срок на устранение, он составляет 3 дня. Если меры не будут приняты, владельцу грозит административная ответственность. Будем следить за тем, чтобы и остальные замечания были устранены», — сказал заместитель главы муниципалитета Александр Кондратюк.

В ближайшее время собственник также должен проработать вопросы благоустройства прилегающей территории и приведения объекта к единому архитектурному облику.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.