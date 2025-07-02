Вице-губернатор Нагорная поздравила выпускников физтех-лицея с окончанием школы

Вице-губернатор Мария Нагорная вместе с депутатом Госдумы, сопредседателем ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергеем Колуновым поздравила с окончанием школы и началом нового жизненного этапа выпускников подмосковного физтех-лицея им. П. Л. Капицы — одного из сильнейших учебных заведений страны. В этом году лицей выпускает 235 ребят, 31 из них — стобалльники, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

«Ваш пройденный путь, ваша настойчивость и вера в себя — уже большая победа. Впереди — новые знания, мечты, которые обязательно сбудутся, и, уверена, множество поводов для гордости. Подмосковье верит в вас и искренне гордится каждым!» — сказала Николаевна.

Она также выразила благодарность педагогическому коллективу лицея под руководством Марины Машковой за высокий профессионализм и искреннюю преданность своему делу, а родителям — за неоценимую поддержку выпускников на протяжении всех школьных лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.