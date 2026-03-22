Виновата приватизация: в Петербурге коммуналки признали элитным жильем

Коммуналки попали под повышенный коэффициент налога на имущество в Санкт-Петербурге, так как их признали элитным жильем, сообщает Mash .

Теперь вместо 1 тыс. рублей владельцы крохотных комнаток должны платить от 6 до 10 тыс. в месяц.

Это произошло из-за того, что во время приватизации в 1990-х годах многие владельцы регистрировали комнаты не как отдельное помещение, а как доли в праве собственности на все жилье. Получается, что для ФНС это формально один большой объект недвижимости, у которого кадастровая стоимость измеряется десятками миллионов рублей.

То есть, если раньше считали налог от стоимости комнаты — ставка составляет 0,1%, то сейчас — от стоимости всей квартиры, поэтому она резко выросла и жилье уже стало предметом роскоши, так как общая сумма 10-комнатной квартиры может быть 75 млн рублей.

Местные активисты обратились в ФНС и добились решения, что к комнатам следует применять вычет на 10 кв. м. Но эта льгота слетает из личных кабинетов владельцев комнат и заявления им приходится подавать заново.

При этом на конец 2025 года в Северной столице насчитывается свыше 56 тыс. коммунальных квартир, где проживают около 193 тыс. семей. Из них более 31 тыс. семей официально признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.