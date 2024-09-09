Ветхое строение демонтировали на газоне в районе Филевского парка

Во время работ по освобождению городских территорий от ветхих объектов сотрудники Госинспекции по недвижимости Москвы демонтировали неиспользуемое строение. Постройка находилась на западе столицы, сообщила пресс-служба ведомства.

Объект располагался в ЗАО на участке по адресу: улица Барклая, д. 5, с. 7.

«Объект площадью 154 кв. м, расположенный вблизи пешеходной зоны и жилых домов, имел крайнюю степень износа. Фундамент был поврежден, кирпичная кладка начала осыпаться, стены исписаны граффити, металлические двери заржавели. Обветшалый вид постройки контрастировал с общим обликом района, в котором проведено благоустройство и сформирована комфортная городская среда», — отметил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Он добавил, что заброшенное здание было демонтировано, а газон — очищен от строительного мусора и приведен в порядок.

Столица развивается активными темпами, и создание комфортных условий для жизни во всех районах Москвы вне зависимости от их удаленности от центра является одной из главных задач для города. Госинспекция по недвижимости является одним из ведомств, которые формируют городскую среду. Инспекция ведет целенаправленное освобождение городских территорий от аварийных и ветхих строений, а также самостроя и бесхозных объектов.