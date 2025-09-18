Ветхий рекламный щит убрали вблизи торгового центра в Солнечногорске

За первые девять месяцев 2025 года в Московской области демонтировано тысячи нелегальных рекламных конструкций, включая навязчивые растяжки, старые баннеры и массивные щиты. Подобные мероприятия регулярно проводятся и на территории городского округа Солнечногорск. Так, на текущей неделе демонтирован старый рекламный щит рядом с торговым центром «Солнечный», сообщает пресс-служба администрации округа.

Подобного вида работы запланировано провести в муниципалитете еще на 10 объектах.

«Рекламные панели заменяются современными цифровыми экранами, которые придают улицам современный вид и добавляют динамики городской среде. Уже установлено 7 высокотехнологичных дисплеев. В будущем модернизация еще 35 объектов. Первый этап обновления завершится уже в 2026 году», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Чтобы разместить наружную рекламу, необходимо получить разрешение органов местного самоуправления. Заявление подается в электронном виде на портале «Госуслуг». Решение о предоставлении услуги направляется в личный кабинет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.