Ветхие объекты снесли вблизи ж/д платформы Косино на востоке Москвы

Сотрудники Госинспекции по недвижимости Москвы освободили земельный участок рядом с железнодорожной платформой МЦД-3 Косино на востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба контрольного ведомства.

Сокращение аварийных и ветхих строений является одной из приоритетных задач столичной Госинспекции по недвижимости. Такие объекты не только придают городским микрорайонам депрессивный облик, но и небезопасны. Работу с ветхим фондом ведут регулярно во всех районах Москвы, включая территорию ВАО.

Примером вывода аварийных объектов стал демонтаж ветхих строений неподалеку от станции МЦД-3 Косино. Комплекс строений инспекторы обнаружили во время мониторинга территории. Здания площадью 164,5 и 264,7 кв. м долгое время были заброшены и не эксплуатировались.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости Москвы Ивана Боброва, постройки фактически находились в неудовлетворительном техническом состоянии.

«Учитывая наличие беспрепятственного доступа и ненадежность конструкций, заброшенные строения представляли собой опасность в случае обрушения или возгорания, в связи с чем принято решение о проведении демонтажных работ и освобождении земельного участка», — отметил Бобров.

Сейчас работы окончены, участок выровнен, а территорию привели в порядок. Объекты демонтировали силами Госинспекции по недвижимости.

Как подчеркнул глава контрольного ведомства, инспекция будет продолжать улучшать городскую инфраструктуру и создавать комфортную городскую среду, активно сотрудничая с горожанами.

При обнаружении обветшалых зданий жители Москвы могут присоединиться к проекту «Доброволец ГИН» — сообществу, которое объединяет неравнодушных жителей города. Благодаря ему горожане могут сообща улучшать облик столицы. Для присоединения к команде необходимо отправить заявку на электронную почту dobrovoletsgin@control.mos.ru.