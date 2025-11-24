Весной сдадут котельную для ЖК, куда переселят жителей аварийного фонда Пушкина

Продолжается строительство котельной для ЖК «Фабрикант» в Пушкино. Стройготовность — 15%, строители ведут земляные работы, устройство фундаментов и монтаж несущих конструкций. Сдача объекта планируется во II квартале 2026 года. Сроки строительства котельной синхронизированы с планом застройки жилого комплекса: первую очередь из двух домов застройщик намерен сдать до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора региона.

Котельная станет ключевым элементом инженерной инфраструктуры ЖК, который обеспечит бесперебойное отопление и горячее водоснабжение для жильцов. Мощность энергообъекта составит 19,8 МВт, основным топливом будет природный газ. Кроме котельного зала, в здании разместят инженерные помещения, склады и санитарно‑бытовые комнаты. Режим работы предусмотрен без постоянного присутствия персонала.

ЖК «Фабрикант» — масштабный проект комфорт‑класса, включающий девять жилых корпусов. Сейчас в стадии строительства два дома первой очереди, куда переедут более 400 семей из аварийных и ветхих домов Пушкинского округа. Всего в проекте девять корпусов. Завершить первую очередь планируется до конца 2026 года.

Надзор за строительством котельной и других объектов жилого комплекса осуществляет Главгосстройнадзор Московской области.

Накануне на объекте прошла проверка «невидимым надзором». Это особый формат контроля со стороны Главгосстройнадзора: инспекторы надзорного ведомства оценивают соблюдение строительных норм и правил без прямого взаимодействия с застройщиком. Такая проверка позволяет оперативно выявлять отклонения от проекта и минимизировать риски нарушений на ранних этапах строительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году планируется расселить из аварийного жилья более 10 тысяч жителей в том числе с помощью жилищных сертификатов.

«Напомню, завершить расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года, мы планировали до 31 августа 2025 года», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.