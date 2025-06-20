Вентиляцию начали делать в новой пристройке к школе № 16 в Подольске

В Подольске в новой пристройке к школе № 16 на улице Народной продолжаются монолитные работы, специалисты выполняют бетонирование вентиляционного канала в первой секции. Активно занимаются инженерными сетями, сообщает пресс-служба администрации округа.

Перед строителями стоит задача до 1 сентября завершить прокладку сетей и благоустроить территорию вокруг здания школы. Срок сдачи всего объекта запланирован на сентябрь 2026 года.

«При строительстве образовательных объектов по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева все больше внимания уделяем не только функциональности, но и архитектурному облику зданий, инсоляции и визуальной открытости пространства», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В новой пристройке к школе № 16 сделают переход от библиотеки к классным помещениям с помощью светопрозрачных витражных конструкций. Витражи украсят элементы входной группы, придавая зданию современный и легкий облик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.