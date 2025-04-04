Ведущий инженер из Подмосковья купил жилье благодаря «Социальной ипотеке»

Участие в программе «Социальная ипотека» помогло ведущему инженеру приобрести квартиру в Королеве. Его новое место жительства теперь рядом с работой, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Артур Остапюк работает в АО «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения». По словам обладателя сертификата, сферу деятельности выбрал благодаря товарищу, подав за компанию с ним заявление на целевое обучение. И ни разу не пожалел, теперь у него интересная профессия, связанная с космосом.

«Занимаемся разработкой космических платформ, которые могут размещать на себе полезные нагрузки, а также оптико-электронных комплексов. Нравится, что эта профессия особенная, далеко не везде есть люди, которые занимаются такими вопросами. Мне интересно, каждый день приходится сталкиваться с новыми научно-техническими задачами, нет застоя», — отметил Артур.

Жилищный вопрос для специалиста всегда стоял остро. Приходилось жить как с родственниками, так и в съемном жилье. Поэтому, когда на работе узнал о программе «Социальная ипотека» решил собрать документы и принять в ней участие. Теперь у него собственная «однушка».

«Реализовал свой сертификат и купил квартиру недалеко от работы, дом в пяти минутах от проходной. При выборе жилья, для меня было важно, чтобы дом был не старым, до 10 лет. Удалось найти то, что искал. Уже переехал и три месяца живу», — рассказал новосел.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу – электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», – уточнил Воробьев.