Вблизи деревни Терехово появится компания по транспортировке продуктов

Строительство объекта, предназначенного для оказания комплексных логистических услуг, ведется около деревни Терехово в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Завершить строительство объекта планируется в 2026 году, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В логистическом парке, который возведут в Краснопахорском районе по программе стимулирования создания мест приложения труда, смогут разместиться компании, предоставляющие полный комплекс услуг по хранению, перевозке, упаковке и маркировке товаров. Эксплуатировать один из корпусов парка площадью порядка 40 тыс. кв. м будет компания по управлению логистикой продуктов питания с длительным сроком хранения», — поделился Гарбузов.

Логистический парк будет состоять из двух корпусов общей площадью свыше 71 тыс. кв. м. В результате город получит почти 400 новых рабочих мест.

«Мы реализовали уже 60% площадей проекта, что свидетельствует о сохранении высокого спроса на современную логистическую инфраструктуру и подтверждает интерес рынка к качественным решениям», — добавила директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова.

С 2020 года программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило с инвесторами свыше 140 соглашений, которые предполагают строительство более 6 млн кв. м коммерческой недвижимости — новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.

Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2,2 трлн рублей, что позволит создать порядка 305 тыс. новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.