Василий Десятков: завершилась реконструкция очистных сооружений в Южном Бутове

сегодня в 11:40

В столичном районе Южное Бутово закончились строительно-монтажные работы в рамках реконструкции очистных сооружений. Реконструкцию проводили, не останавливая функционирование объекта, сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

Производительность очистных сооружений увеличилась больше чем на 30%: с 80 до 110 тысяч кубометров в день.

«В рамках реконструкции Южно-Бутовских очистных сооружений завершено строительство нового блока очистки воды. Он включает аэротенки для биологической очистки сточных вод и блок вторичной очистки с дезинфекцией стоков ультрафиолетовым обеззараживанием», — отметил Десятков.

Он уточнил, что цель модернизации — сделать комплекс более надежным, сократить объем вредных выбросов в воздух и повысить качество воды в водоемах.

Реконструкция Южно-Бутовских очистных сооружений дала возможность нарастить мощность системы водоотведения, которая обслуживает район Южное Бутово, а также некоторые части Троицкого и Новомосковского административных округов.

Модернизированный объект будет удовлетворять растущие потребности районов в очистке сточных вод и положительно повлияет на экологическую обстановку. Проведенные работы привели к росту общей производительности очистных сооружений.