Васильевскую школу в Одинцове отремонтируют в 2025 году

В Одинцове планируют провести ремонт Васильевской школы по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». По поручению главы округа Андрея Иванова работы проведут за счет средств муниципалитета уже в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Двухэтажное здание Васильевской школы в поселке Санаторий имени Герцена построили в 1971 году. Учебное заведение площадью более 2 тысяч метров уже давно нуждалось в ремонте. За последние 4 года силами ХЭС (хозяйственно-эксплуатационной службы) были проведены аварийные работы по электроснабжению, теплоснабжению и локальный ремонт кровли. В этом году в период проведения подготовительных мероприятий к зимнему отопительному сезону в здании были выявлены значительные прорывы трубопровода — он поврежден практически на 80%. Из-за аварийного состояния теплоснабжения и водоснабжения было принято решение закрыть учреждение на ремонт.

Проектная мощность школы составляет 400 мест, фактическая наполняемость — 202 ребенка.

«Я посмотрел дорожную карту. Мне кажется, можно начинать объявлять закупку раньше. Прошу в бюджете на следующий год это учесть. Чем раньше выйдем, тем более качественные работы на объекте в размеренном темпе будут проведены. С родителями и жителями проведем еще одну встречу. Так, у родителей будет меньше тревоги, а у нас станет больше маневренности для каких-то пока скрытых работ. Включение в программы на 2027–2028 года нас не устраивает», — отметил глава округа.

В здании обновят кровлю, вентиляцию и систему отопления. Также отремонтируют систему канализации, внутреннее электроснабжение и освещение. Завершить работы планируют до 1 августа, чтобы 1 сентября 2025 года ученики вернулись в обновленную школу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.