В Звездном городке проверили ход капремонта Дома космонавтов

В настоящее время на объекте трудятся 40 специалистов. Строители завершают демонтажные работы, а также выполняют общестроительные и отделочные работы.

Капитальный ремонт проводится по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семья». В здании Дома культуры планируется провести кровельные и фасадные работы, обновить входные группы, полностью заменить инженерные сети, сантехническое оборудование, окна и двери, выполнить внутреннюю отделку помещений и благоустроить прилегающую территорию.

В рамках проекта также предусмотрена закупка новой мебели и учебного оборудования. Завершить капитальный ремонт планируется до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.