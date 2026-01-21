В Звенигороде завершили четверть капремонта филиала Красногорского колледжа

Капитальный ремонт филиала Красногорского колледжа на Нахабинском шоссе в Звенигороде выполнен на 26%. Работы ведутся по госпрограмме и нацпроекту, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Звенигороде на Нахабинском шоссе, д. 15, продолжается капитальный ремонт филиала Красногорского колледжа. Строительная готовность объекта достигла 26%.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, а также ремонтируют кровлю и фасад.

В здании площадью 6 089 кв. м планируется выполнить внутреннюю отделку, обустроить входные группы, заменить инженерные коммуникации и сантехнику. В ходе ремонта обновят фасад и кровлю, для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Завершить капитальный ремонт планируют до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.