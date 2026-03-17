В Звенигороде завершили 38% капремонта спорткомплекса «Звезда»

Капитальный ремонт спортивного комплекса «Звезда» на улице Московской в Звенигороде выполнен более чем на 38%. Работы ведутся по госпрограмме Подмосковья в рамках нацпроекта «Семья», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт проходит в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

В настоящее время специалисты выполняют общестроительные и отделочные работы, а также монтируют инженерные коммуникации.

В ходе ремонта планируется полностью обновить внутренние помещения комплекса: привести в порядок бассейн и залы для игровых видов спорта, заменить инженерные сети, отремонтировать кровлю, обновить фасад и входную группу. Кроме того, предусмотрено благоустройство прилегающей территории.

Завершить все работы планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.