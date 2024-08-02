В Звенигороде завершается капремонт школы № 2 имени Пронина

Масштабное обновление звенигородской школы № 2 имени М. А. Пронина — на завершающем этапе. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с председателем Общественной палаты Одинцовского округа Марианной Кристалинской проинспектировал ход работ на объекте. На сегодняшний день готовность объекта составляет 98%, сообщает пресс-служба администрации округа.

В здании 1961 года постройки отремонтированы внутренние помещения, входные группы, кровля, установлены новые окна. Кроме того, рабочие провели реконструкцию пищеблока, утеплили и облицевали фасады. Сейчас проводятся пуско-наладочные работы по слаботочным системам, а также чистовая отделка, уборка помещений и сборка мебели.

На прилегающей территории ведутся работы по благоустройству. Также здесь оборудуют стадион — сейчас идет подготовка основания для спортивного ядра, установка бордюров и сварка трибун. По поручению Андрея Иванова спортивный объект доработают — по периметру площадки установят металлические шесты с ограждающей сеткой, чтобы во время спортивных занятий мячи не вылетали на проезжую часть. Глава обратил внимание на необходимость использовать старое помещение трансформаторной подстанции, находящейся на территории образовательного учреждения.

«Оборудование трансформаторной подстанции будет перемещаться в другое место, а это здание нужно привести в порядок и далее использовать под склад спортивного инвентаря, который необходим на стадионе», — отметил глава муниципалитета.

Памятник Михаилу Андреевичу Пронину, который находится на территории учебного заведения, приведут в порядок, а крыльцо школы отделают гранитом.

Все работы идут по графику, уже 1 сентября ученики войдут в полностью отремонтированную школу.

За несколько дней до начала нового учебного года в школе пройдет встреча с родителями учеников — они смогут не только оценить обновленное учебное заведение, но и принять участие в высадке деревьев на территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более 30 школ после капремонта откроют в Подмосковье к 1 сентября. Необходимо также предложить механизмы внимательного набора в школы и оснащения.

«И больше 30 школ запускаем к 1 сентября. Еще будем запускать школы к 1 января. Поэтому все, что касается записи в школу, надеюсь, передали все ЦУ по особенно тем территориям, где большое количество мигрантов», — сказал губернатор.