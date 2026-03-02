В Звенигороде восстановят дом и откроют чайную XIX века

В историческом центре Звенигорода восстановят полуразрушенный дом № 25 на улице Московской и откроют в нем кафе в стиле русской чайной XIX века. Проект предусматривает капитальный ремонт здания и создание открытых веранд, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Дом середины прошлого века, пришедший в ветхое состояние, капитально отремонтируют и приспособят под современное использование. В здании планируют разместить кафе или ресторан с атмосферой традиционной русской чайной середины XIX века.

Проект предусматривает обновление основного объема и устройство открытых веранд, которые сделают здание более открытым и ориентированным на городское пространство. Архитектурная концепция основана на современном прочтении образа старинной усадьбы. Дом сохранит масштаб и характерные черты дореволюционной застройки, что позволит ему гармонично вписаться в историческую среду Звенигорода.

Первый этаж выполнят в кирпиче с отделкой окрашенной доской и высокими оконными проемами с наличниками. Мансардный этаж будет деревянным, с полукруглыми слуховыми окнами. Завершит композицию двускатная фальцевая крыша. Фасады оформят в природных тонах: теплый оттенок стен дополнят белые декоративные элементы и темно-коричневый цоколь.

Посетителям предложат традиционные русские блюда и закуски. Чай планируют подавать «парами» — в двух чайниках, установленных один на другой, а летом на верандах будут растапливать самовары.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что подмосковная усадьба в Болдине, где жил и работал Василий Татищев, восстанавливается буквально с нуля. Сначала открыли историческую тропу, осенью прошлого года — памятник Василию Татищеву.

«Уже обустроили сквер и уличную библиотеку. Впереди ждет кропотливый процесс реставрации зданий. Еще сделаем прогулочные дорожки, зоны для творчества и спорта — подружим современную инфраструктуру с историей», — отметил Воробьев.