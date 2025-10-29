В Звенигороде снесли масштабный объект незавершенного строительства

В Звенигороде завершен комплекс работ по сносу масштабного объекта незавершенного строительства. Недостроенное здание жилого дома располагалось на улице Луначарского, 1/9. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

В начале 2000-х годов были начаты работы по возведению трехэтажного жилого дома блокированной застройки площадью порядка 4130 кв. м. Однако в 2010 году строительство было остановлено. Долгое время недострой, расположенный в окружении жилого массива, негативно влиял на городскую среду. С течением времени железобетонные конструкции здания пришли в аварийное состояние. Объект был включен в перечень для ликвидации. Работы по демонтажу проводились поэтапно. На данный момент они полностью завершены, земельный участок расчищен от строительного мусора.

В настоящее время порядок использования освободившейся территории не определен, администрация рассматривает варианты размещения социального объекта или плоскостных сооружений социального направления.

Всего на территории Одинцовского городского округа было выявлено 1 022 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие с требованиями законодательства 843 объекта, что составляет 83% от общего количества.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.