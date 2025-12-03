В Звенигороде начался капитальный ремонт филиала Красногорского колледжа

сегодня в 17:58

В Звенигороде на Нахабинском шоссе подрядчик приступил к общестроительным и отделочным работам в рамках капитального ремонта филиала Красногорского колледжа, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В городском округе Одинцово продолжается капитальный ремонт филиала Красногорского колледжа по адресу: Нахабинское шоссе, д. 15. Подрядная организация завершает демонтажные работы и приступила к основным строительным и отделочным работам.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

В здании площадью 6089 кв. м планируется выполнить внутренние отделочные работы, обустроить входные группы, полностью заменить инженерные коммуникации и сантехнику. Также обновят фасад и кровлю, для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Завершить капитальный ремонт планируют до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.