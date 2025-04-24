В Звенигороде демонтируют объект незавершенного строительства

В подмосковном городе Звенигород, в микрорайоне «Южный», на улице Радужная, приступили к ликвидации объекта незавершенного строительства — недостроенного здания многоквартирного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

В начале 2000-х годов были начаты работы по возведению пятиэтажного 2-х секционного жилого дома на 50 квартир. Однако, в 2010 году строительство было остановлено. Долгое время недострой, расположенный в окружении жилого массива, негативно влиял на городскую среду. С течением времени конструкции здания пришли в аварийное состояние. Объект был включен в перечень для ликвидации. В результате совместной работы Мособлархитектуры, администрации Одинцовского городского округа и профильных ведомств был проработан механизм сноса.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий по ликвидации заброшенного объекта незавершенного строительства.

На сегодняшний день осуществляется разбор конструкций и вывоз строительного мусора. Работы планируется завершить до конца текущего месяца.

Всего на территории Одинцовского городского округа было выявлено 989 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 822 объекта, что составляет 83% от общего количества.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.