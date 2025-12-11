В Жуковском завершили четверть ремонта городской больницы и детских медучреждений

В Жуковском завершено 25% работ по ремонту главного корпуса городской больницы, детской поликлиники №1 и детской больницы. Об этом сообщил глава городского округа Андроник Пак, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Жуковском продолжается ремонт главного корпуса городской больницы, а также детской поликлиники №1 и детской больницы. Во вторник, 9 декабря, глава округа Андроник Пак провел обход и проверил ход работ.

Он отметил, что специалисты осмотрели пищеблок, реанимацию, хирургию и операционный блок. Сейчас там монтируют системы водоснабжения, канализации, отопления, а также прокладывают воздуховоды, вентиляцию и системы дымоудаления.

В главном корпусе больницы ведутся демонтажные работы в подвале и на первом этаже, выполняется штукатурка и кладка перегородок из газобетонного блока. В детской больнице и поликлинике на улице Дзержинского уже установили новые окна и продолжают демонтаж.

Ремонт проводится поэтапно. Завершить работы на всех объектах планируют в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.