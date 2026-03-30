В Жуковском завершили 30% капремонта главного корпуса больницы

В городском округе Жуковский продолжается капитальный ремонт главного лечебного корпуса областной клинической больницы на улице Фрунзе. Работы выполнены на 30% и ведутся по государственной программе за счет бюджета региона, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт проводится в главном лечебном корпусе ГБУЗ МО «Жуковская областная клиническая больница» по адресу: улица Фрунзе, дом 1. Работы финансируются в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.