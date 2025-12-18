В Жуковском в школе № 15 продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения
Фото - © Минстрой МО
На улице Гагарина, 44, подмосковного Жуковского идут работы по капитальному ремонту дошкольного отделения школы № 15. Подрядчик ведет демонтажные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы пройдут за счет средств регионального бюджета по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами национального проекта «Семья».
В ходе работ в здании площадью 1761,3 квадратных метров, обновят фасад и кровлю, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы проведут во всех внутренних помещениях, обновят и входную группу, модернизируют пищеблок. Прилегающую территорию благоустроят.
Завершить работы по данному объекту планируется в 2026 году.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.
Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.