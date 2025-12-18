В Жуковском в школе № 15 продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения

Работы пройдут за счет средств регионального бюджета по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами национального проекта «Семья».

В ходе работ в здании площадью 1761,3 квадратных метров, обновят фасад и кровлю, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы проведут во всех внутренних помещениях, обновят и входную группу, модернизируют пищеблок. Прилегающую территорию благоустроят.

Завершить работы по данному объекту планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.