В Жуковском стартовали работы по ремонту детских садов

В Жуковском начался ремонт дошкольного отделения школы №15 (улица Гагарина, 44). Работы продолжатся в 2026 году. Помимо этого, в следующем году в Жуковском также планируется капитально отремонтировать дошкольное отделение школы №12 на улице Макаревского, 3А. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кроме этого, на 2027 год в Жуковском запланированы капитальные ремонты в корпусах дошкольных отделений школы №6 (улица Чапаева, 19) и школы №15 (улица Гагарина, 32), о чем рассказал глава городского округа Андроник Пак после встречи с коллективами этих детских садов.

«В этом году после капитального ремонта мы открыли два дошкольных отделения: лицея №14 и школы №6 (улица Чапаева, 1а)» - добавил глава Жуковского.

В дошкольных отделениях этих учреждений работы внутри зданий затронули все помещения: полностью обновлены и утеплены фасады, заменены внутренние инженерные сети, закуплена новая мебель и оборудование, установлены системы видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации, а также система управления и контроля доступом.

Детский сад школы №6 уже посещают 185 воспитанников: три группы раннего возраста, две группы комбинированной направленности, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, а также три группы общеразвивающей направленности.

Детский сад лицея №14 принял 260 воспитанников. Здесь работают две логопедические группы, реализующие адаптированные программы для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.