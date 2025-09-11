сегодня в 19:40

В Жуковском продолжаются работы по обновлению многоквартирных домов

В рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» продолжаются работы по обновлению многоквартирных домов в Жуковском, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На данный момент ремонтные работы завершены в 25 подъездах, в 9 подъездах работы продолжаются, один подъезд находится в очереди на ремонт.

В программу ремонта включены следующие виды работ:

покраска стен, потолков и входных групп;

монтаж внешней электропроводки в кабель-каналы;

установка современных энергосберегающих светильников;

ремонт лестничных маршей и перил;

замена почтовых ящиков и облицовочных материалов;

утепление трубопроводов.

«Дефектные ведомости для каждого подъезда составляются совместно с жильцами, которые также принимают участие в приемке выполненных работ. Все работы выполняются в строгом соответствии с техническими и санитарными нормами», — прокомментировал глава города Андроник Пак.

Перечень адресов с завершенным ремонтом:

ул. Баженова, д. 9, д. 10;

ул. Гагарина, д. 49, д. 54;

ул. Жуковского, д. 8, д. 10, д. 28;

ул. Королева, д. 10;

ул. Макаревского, д. 7;

ул. Фрунзе, д. 10;

ул. Чкалова, д. 22, д. 30/16, д. 36/19;

ул. Пушкина, д. 4;

ул. Левченко, д. 14;

ул. Горельники, д. 9;

ул. Мясищева, д. 4, д. 4а, д. 8;

ул. Осипенко, д. 2/4;

ул. Серова, д. 16;

ул. Строительная, д. 4;

ул. Горького, д. 4.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.