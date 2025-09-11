В Жуковском продолжаются работы по обновлению многоквартирных домов
Фото - © Администрация г.о. Жуковский
В рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» продолжаются работы по обновлению многоквартирных домов в Жуковском, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
На данный момент ремонтные работы завершены в 25 подъездах, в 9 подъездах работы продолжаются, один подъезд находится в очереди на ремонт.
В программу ремонта включены следующие виды работ:
- покраска стен, потолков и входных групп;
- монтаж внешней электропроводки в кабель-каналы;
- установка современных энергосберегающих светильников;
- ремонт лестничных маршей и перил;
- замена почтовых ящиков и облицовочных материалов;
- утепление трубопроводов.
«Дефектные ведомости для каждого подъезда составляются совместно с жильцами, которые также принимают участие в приемке выполненных работ. Все работы выполняются в строгом соответствии с техническими и санитарными нормами», — прокомментировал глава города Андроник Пак.
Перечень адресов с завершенным ремонтом:
- ул. Баженова, д. 9, д. 10;
- ул. Гагарина, д. 49, д. 54;
- ул. Жуковского, д. 8, д. 10, д. 28;
- ул. Королева, д. 10;
- ул. Макаревского, д. 7;
- ул. Фрунзе, д. 10;
- ул. Чкалова, д. 22, д. 30/16, д. 36/19;
- ул. Пушкина, д. 4;
- ул. Левченко, д. 14;
- ул. Горельники, д. 9;
- ул. Мясищева, д. 4, д. 4а, д. 8;
- ул. Осипенко, д. 2/4;
- ул. Серова, д. 16;
- ул. Строительная, д. 4;
- ул. Горького, д. 4.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.
«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.