В Жуковском продолжаются работы по капремонту двух детских садов

«Сделали подрядчикам несколько замечаний, которые будут исправлены в ближайшее время. Но, в целом, работы идут в соответствии с графиком», — прокомментировал Андроник Пак.

В настоящий момент на данных объектах проводятся работы по устройству внутренних инженерных сетей, монтажу потолков, покраске стен, укладке плитки, монтажу дверей, установке сантехники, сборке мебели, а также фасадные работы. Работы планируется завершить к 1 сентября 2025 года.

Также в преддверии 1 сентября в школах города проводятся работы по текущему ремонту, которые должны быть завершены к 25 августа. Так, например, в гимназии № 1 проводится ремонт спортивного зала. Как сообщил глава городского округа Андроник Пак, специалисты заменят пол, покрасят стены и потолок, проведут косметический ремонт раздевалок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.