В Жуковском планируется начать ремонт детской поликлиники № 1

Основная задача на 2025 год в сфере здравоохранения в Жуковском — продолжение капитального ремонта основного корпуса больницы и начало ремонта детской поликлиники № 1 на ул. Дзержинского. Об этом сообщил глава Жуковского Борис Аубакиров в рамках отчета перед населением о работе за 2024 год и планах на 2025 год.

«Общая сумма контрактов на период 2025–2027 годов — 5.3 млрд рублей. Это очень значимая цифра. Спасибо большое областному Правительству», — сказал глава города.

Добавим, что в 2024 году в Жуковском завершился капитальный ремонт взрослой поликлиники на улице Фрунзе, которая была оснащена современным медицинским оборудованием и новой мебелью. Работы были выполнены благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Также отметим, что в 2024 году за счет областного бюджета больница Жуковского пополнилась медицинским оборудованием на сумму более 420 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.