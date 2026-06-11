В Жуковском капремонт детсада школы №15 завершили на 60%

Работы ведутся по региональной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках задач нацпроекта «Семья». Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета.

«Сейчас на объекте выполняются фасадные, кровельные работы, отделка, монтаж инженерных сетей, в которых задействованы 38 специалистов и одна единица техники», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В здании площадью 1761,3 кв. м обновят фасад и кровлю, полностью заменят инженерные коммуникации, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы пройдут во всех внутренних помещениях, также модернизируют пищеблок и входную группу. Прилегающую территорию благоустроят. Завершить капитальный ремонт планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.