В ЖК «Жулебино Парк» построена детская поликлиника на 100 посещений в смену

Площадь трехэтажного здания составляет 800 кв. метров и оборудована для приема пациентов. Поликлиника предназначена для оказания первичной медицинской помощи, консультаций и лечения детей. В ней работают врачи-специалисты по хирургии, кардиологии, офтальмологии, оториноларингологии, а также проводятся электрокардиография и ультразвуковые исследования.

В жилом квартале «Жулебино парк» уже открыт детский сад на 350 мест, строится школа на 1 500 мест и введена в эксплуатацию взрослая поликлиника на 100 посещений в смену. Еще один детский сад на 350 мест будет сдан в этом году.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.



«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», – сказал Воробьев.

