сегодня в 11:50

В ЖК «Жаворонки Клаб» Одинцовского округа ввели в эксплуатацию первый дом

В ближайшее время планируется начало передачи ключей владельцам квартир дома № 4 в ЖК «Жаворонки Клаб» Одинцовского округа. Выдано разрешение на ввод здания в эксплуатацию, сообщает пресс-служба администрации округа.

Четырехэтажный жилой дом площадью более 12 тыс. кв. м включает 171 квартиру и 140 личных кладовых, размещенных на минус первом этаже.

Проект предусматривает закрытую территорию с собственной инфраструктурой: школа на 560 мест, детский сад на 260 мест, амбулатория, комьюнити-центр, торговый центр с фитнес-клубом.

Для разнообразного досуга появятся различные рекреационные зоны, в том числе большой детский кластер со множеством игр и развлечений, игровой плейхаб, спортивные площадки, зоны беседок и барбекю-гриль, а также тихие зоны для спокойного отдыха.

ЖК «Жаворонки Клаб» — малоэтажный жилой комплекс комфорт-класса. Проект включает в себя таунхаусы и многоквартирные дома с нестандартными форматами квартир.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.