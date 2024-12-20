В ЖК «Зеленые аллеи» Ленинского округа продолжается строительство соцобъектов

В жилом комплексе «Зеленые аллеи» в Ленинском городском округе продолжается развитие социальной инфраструктуры. На стадии строительства — третий детский сад на 155 мест и вторая школа на 1 225 мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Открыть дошкольное учреждение планируем к началу следующего учебного года. На сегодняшний день строительная готовность объекта — 40%. Забота о подрастающем поколении является нашей приоритетной задачей. Уверен, что новые образовательные учреждения позволят не только разгрузить существующую инфраструктуру жилого комплекса, но и открыть дополнительные возможности для разнопланового развития детей в шаговой доступности от дома», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В трехэтажном здании детсада площадью почти 3 тысячи квадратных метров сейчас ведутся работы по каменной кладке наружных стен второго этажа и парапета кровли, а также продолжается устройство железобетонных конструкций.

Здание школы, готовность которой составляет 10%, планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2026 года. На данный момент здесь ведутся работы по устройству фундамента и конструкций цокольного этажа. Этот соцобъект является наиболее долгожданным среди жителей «Зеленых аллей», так как единственная в микрорайоне школа работает со значительным превышением проектной мощности.

В этом жилом комплексе также продолжаются отделочные работы в помещении будущей женской консультации, открытие которой запланировано на 8 марта следующего года. Кроме того, в микрорайоне проводится большая работа по благоустройству территории: устройство сквера между первой и второй очередями застройки, а также набережной Тарычевского пруда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.