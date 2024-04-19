сегодня в 13:07

В ЖК «Заречье» Егорьевска еще один дом поставили на кадастровый учет

В ЖК «Заречье» городского округа Егорьевск еще один дом поставили на кадастровый учет. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Теперь дольщики, подписав акт приема-передачи, сразу смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия.

Дому присвоили кадастровый номер — 50:30:0040302:3119, находится он по адресу: Московская область, Егорьевск, мкр. Заречье, дом № 21А.

Жилой комплекс «Заречье» возводят в городском округе Егорьевск. Рядом с ЖК находятся две школы, поликлиника, детский сад, спортивный клуб. На территории комплекса запланировано собственное дошкольное учреждение для 140 воспитанников.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.